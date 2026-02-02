Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Geschäft +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 31. Januar 2026, circa 20:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026, circa 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Discountgeschäft in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst.

Die Unbekannten hebelten die Glasschiebetüren des Geschäftes gewaltsam auf und stahlen einen Tresor.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

