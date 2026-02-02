PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Geschäft +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 31. Januar 2026, circa 20:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026, circa 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Discountgeschäft in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst.

Die Unbekannten hebelten die Glasschiebetüren des Geschäftes gewaltsam auf und stahlen einen Tresor.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

