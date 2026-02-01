PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 12:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Ganderkesee einen Pkw in der Bergedorfer Straße in Ganderkesee. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei der 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Ganderkesee Auffälligkeiten hinsichtlich des Einflusses von berauschenden Mitteln festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Ein Arzt entnahm bei der 33-Jährigen Blut, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren