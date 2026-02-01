Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, gegen 12:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Ganderkesee einen Pkw in der Bergedorfer Straße in Ganderkesee. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei der 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Ganderkesee Auffälligkeiten hinsichtlich des Einflusses von berauschenden Mitteln festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Ein Arzt entnahm bei der 33-Jährigen Blut, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

