Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Protestgeschehen zum Neujahrsempfang der AfD-Jugend Niedersachsen "Generation Deutschland" in Brettorf +++ kurzzeitige Verkehrseinschränkungen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 31. Januar 2026, wurde im Landkreis Oldenburg, in Brettorf, ein Neujahrsempfang von der niedersächsischen Jugend der Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) ausgerichtet.

In der Zeit von circa 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr fand eine Gegenversammlung mit einer Zwischenkundgebung aus dem bürgerlichen Spektrum mit rund 200 Teilnehmenden in Brettorf statt.

Aus dem politisch linksorientierten Spektrum nahmen circa 20 Personen an der Gegenversammlung teil.

Der Gesamteinsatzleiter Frank Gravel resümierte einen insgesamt friedlichen Versammlungsverlauf.

Auf der Uhlhorner und der Raiffeisenstraße kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen, welche gegen 17:00 Uhr aufgelöst waren.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

