POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Kreisvolkshochschule Brake +++ Zeugen gesucht

Ungebetenen Besuch hatte die Kreisvolkshochschule in der Bürgermeister-Müller-Straße in der Nacht zum 30. Januar 2026. Nach Beschädigung einer Scheibe der Eingangstür drangen unbekannte Täter in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie einige Lebensmittel und ließen die Räumlichkeiten verwüstet zurück. Nach Einschätzung der Polizei hielten sich die Täter eine längere Zeit am Tatort auf. Wer Hinweise auf die Tatumstände oder auf die Täter geben kann, setze sich bitte mit der Braker Polizei in Verbindung.

