Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugbrand in Brake +++ 3 leicht verletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 30. Januar 2026, gegen 03:45 Uhr, kam es in Brake in der Mitteldeichstraße zum Brand eines Pritschenwagens.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motor eines, auf einem Hinterhof geparkten, Transporters in Brand.

Aus einem angrenzenden Mehrfamilienhaus versuchten drei Männer im Alter von 24, 17 und 41 Jahren das Feuer eigenständig zu löschen. Hierbei zogen sie sich, durch die entstehenden Gase und dem giftigen Rauch, leichte Verletzungen zu.

Ein hinzukommender Rettungswagen versorgte die Leichtverletzten.

Die Freiwillige Feuerwehr Brake rückte mit 25 Kameraden und Kameradinnen aus und löschte den Motorbrand. Durch das schnelle Agieren der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

