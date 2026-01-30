Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: BRANDURSACHE ERMITTELT +++ Brand einer Terrassenüberdachung in Winkelsett

Delmenhorst (ots)

Brandermittler der Polizei Wildeshausen haben am Freitag, 30. Januar 2026 einen technischen Defekt als brandursächlich ermittelt.

+++ vorangegangene Pressemitteilung von 09:28 Uhr +++

Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand einer Terrassenüberdachung in Winkelsett

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, gegen 16:45 Uhr, brannte in der Gemeinde Harpstedt eine Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses in der Straße Reckum in Winkelsett.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine hölzerne Terrassenüberdachung in Brand. Die Überdachung grenzte direkt an das dazugehörige Einfamilienhaus.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Beckeln, Colnrade, Harpstedt und Wildeshausen rückten mit rund 60 Personen an und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. So konnte das Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl des Einfamilienhaus begrenzt und so verhindert werden, dass das gesamte Haus brandbetroffen wird.

Die dort lebende Familie konnte sich selbst aus dem Haus begeben und blieb unverletzt.

Der entstandene Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der eingeleiteten Brandermittlungen.

+++ Pressemitteilung von 29.01.2026, 22:54 Uhr +++

Landkreis Oldenburg: Gemeinde Harpstedt, Winkelsett- Brand einer Terrassenüberdachung an einem Einfamilienhaus

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet am 29.01.2026 aus noch ungeklärter Ursache die hölzerne Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses in Winkelsett in der Straße Reckum (Gemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg) in Brand. Ein Bekannter der Anwohner des brandbetroffenen Objektes wurde auf das Feuer aufmerksam und alarmierte gegen 16:45 Uhr die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die Terrassenüberdachung bereits in Brand. Das Wohnhaus konnte durch die Bewohner eigenständig evakuiert werden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Nach momentanem Erkenntnisstand ist der Brand im Bereich der Terrassenüberdachung ausgebrochen und hat sich im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die genaue Brandursache ist momentan nicht bekannt. Der Gesamtschaden konnte bislang nicht ermittelt werden, wird jedoch auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Das Brandobjekt ist weiter bewohnbar.

