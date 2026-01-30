Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn 29 von Sandkrug bis Jaderberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, gegen 21:00 Uhr, wollten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Mercedes-Fahrer auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven kontrollieren.

Der Mercedes fiel den Beamten bereits auf der Autobahn 29 in Höhe der Abfahrt Sandkrug durch überhöhte Geschwindigkeit auf.

Im Verlauf beschleunigte der 24-jährige Fahrer seinen Pkw auf über 200 km/h und nutzte den Pannenstreifen zum Überholen von weiteren Verkehrsteilnehmenden.

Der Mercedes-Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten im Funkwagen und verringerte seine Geschwindigkeit nicht.

Erst im Verlauf reagiert der junge Fahrer und folgt den Anweisungen der Polizeibeamten. Im Bereich der Anschlussstelle Jaderberg wurde der Mercedes kontrolliert.

Gegen den Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die die Fahrweise beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

