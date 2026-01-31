Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder. Flucht bei Verkehrskontrolle +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 30.01.2026 um 15:13 Uhr beabsichtigte eine zivile Streifenwagenbesatzung des Zoll auf der Harmenhauser Straße zwischen Bookholzberg und Lemwerder einen PKW zu kontrollieren. Als die Zollbeamten ausstiegen, beschleunigte der zuvor stehengebliebene VW Polo und fuhr dabei auf eine unbeteiligte Fußgängerin zu. Diese musste dem Pkw ausweichen und kam dabei zu Fall. Die Zollbeamten nahmen die Verfolgung auf und forderten ein weiteres Fahrzeug zur Unterstützung an. Dieses konnte den flüchtenden Pkw zunächst im Verlauf der Flucht über die Berner Straße ausbremsen. Als der Fahrzeugführer des Polo daraufhin wendete, wurde ihm der Fluchtweg durch einen anderen, bereits ausgestiegenen Zollbeamten, verstellt. Trotzdem beschleunigte der Fahrer erneut und fuhr dabei auf den Beamten zu. Erst durch das Ziehen der Dienstwaffe und Androhung des Schusswaffengebrauchs ließ sich der Fahrer zum Stoppen des Fahrzeugs bewegen. Angeforderte Polizisten aus Brake stellten bei dem 20-jährigen Fahrer aus Lemwerder fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und noch dazu durch Betäubungsmittel beeinflusst war. Durchgeführte Drogenschnelltests, die auch bei dem 17-jährigen Beifahrer aus Bremen durchgeführt wurden, reagierten positiv auf Kokain. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Die eingangs gefährdete Fußgängerin konnte bislang nicht zum Sachverhalt befragt werden und wird gebeten, sich bei der Polizei Brake zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell