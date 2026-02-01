PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 00:57 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Pkw auf dem Westring. Am Fahrzeug waren augenscheinlich nicht mehr gültige Kurzzeitkennzeichen angebracht. Im Rahmen der weiteren Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht sein könnte und der 24-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren