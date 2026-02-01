Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 00:57 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Pkw auf dem Westring. Am Fahrzeug waren augenscheinlich nicht mehr gültige Kurzzeitkennzeichen angebracht. Im Rahmen der weiteren Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht sein könnte und der 24-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell