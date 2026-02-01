Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei beeinflusste Fahrzeugführer zog die Polizei Delmenhorst von Samstag auf Sonntag aus dem Verkehr.

Am 31.01.26, um 18:18 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Ford C-Max, welcher in Schlangenlinien und über rote Ampeln durch das Delmenhorster Stadtzentrum fahren solle. Nach Antreffen des Pkw konnten die Beamten feststellen, dass der 41-jährige, aus Bremen stammende Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er mit 1,0 Promille merklich unter Alkoholeinfluss. Bei näherer Inaugenscheinnahme des Pkw stellten die Beamten zudem gefälschte Siegelplaketten an den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen fest. Zu guter Letzt kam heraus, dass es sich auch bei den Kennzeichen um eine Totalfälschung handelte und der Pkw nicht zugelassen war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und dem Bremer eine Blutprobe entnommen.

Am 01.02.26, um 06:19 Uhr war es einem anderen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass die Fahrt eines volltrunkenen E-Scooter-Fahrers in der Hasberger Straße keine gesundheitlichen Konsequenzen nach sich zog. Dieser war bei Glätte bereits mehrere Male ins Rutschen gekommen und auch schon gestürzt, setzte seine Fahrt aber beharrlich fort. Bei Kontrolle des 33-jährigen Delmenhorsters erreichte dieser bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,04 Promille. Auch hier musste eine Blutprobe zur exakten Bestimmung des Blutalkoholwerts für das Strafverfahren entnommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell