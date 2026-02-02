PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2026

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

In der Woche vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2026 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und einen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:17

    POL-HAM: VW am Kleinweg beschädigt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag, 29. Januar, 0 Uhr und Samstag, 31. Januar, 13 Uhr einen geparkten VW Golf am Kleinweg. Der Wagen wies an der rechten Fahrzeugseite diverse Kratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 07:49

    POL-HAM: Einbruch an der Dortmunder Straße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Dortmunder Straße war am Donnerstag, 29. Januar, das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 19.15 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zum Haus. Vor Ort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck. Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren