Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW am Kleinweg beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag, 29. Januar, 0 Uhr und Samstag, 31. Januar, 13 Uhr einen geparkten VW Golf am Kleinweg. Der Wagen wies an der rechten Fahrzeugseite diverse Kratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen entgegen. (bf)

