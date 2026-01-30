Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße zogen sich am Donnerstag, 29. Januar, zwei Personen leichte Verletzungen zu.

Ein 45-jähriger Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte gegen 14.45 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Richard-Wagner-Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Opel-Fahrerin aus Bönen, welche die Straße in östliche Richtung befuhr.

Der Mitsubishi-Fahrer und sein fünfjähriges Kind verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell