PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße zogen sich am Donnerstag, 29. Januar, zwei Personen leichte Verletzungen zu.

Ein 45-jähriger Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte gegen 14.45 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Richard-Wagner-Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Opel-Fahrerin aus Bönen, welche die Straße in östliche Richtung befuhr.

Der Mitsubishi-Fahrer und sein fünfjähriges Kind verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 01:47

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Mitte (ots) - Am 29.01.2026 wurde zwischen 15 Uhr und 21.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Holunderweg eingebrochen. In die Wohnung gelangten der oder die unbekannten Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:07

    POL-HAM: Renault beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 27. Januar, 15 Uhr und Mittwoch, 28. Januar, 10 Uhr, einen auf der Straße "Am Frienbusch" am Fahrbahnrand geparkten roten Renault beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren