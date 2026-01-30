Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Am 29.01.2026 wurde zwischen 15 Uhr und 21.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Holunderweg eingebrochen.

In die Wohnung gelangten der oder die unbekannten Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters.

Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (sa)

