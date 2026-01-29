POL-HAM: Einbruch in der Phönixstraße
Hamm-Mitte (ots)
Eine Wohnung in der Phönixstraße war am Mittwoch, 28. Januar, in der Zeit zwischen 9.10 Uhr und 12.40 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür unbefugten Zugang zur Wohnung. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten einen Reisepass sowie Bargeld.
Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
