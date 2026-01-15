Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Kehl (ots)

Bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn am Bahnhof Kehl wurde ein marokkanischer Staatsangehöriger aufgrund eines europäischen Haftbefehls von der Bundespolizei festgenommen.

Am 13. Januar 2026 kam es am Bahnhof Kehl zu einer Festnahme. Ein 43-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger reiste in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 43-Jährige von den lettischen Behörden wegen Vergewaltigung und Drogenhandels mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Nach richterlicher Vorführung am 14. Januar 2026 wurde der Mann in eine Justizvollzuganstalt gebracht, wo er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Lettland wartet.

