Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannter zündet Böller in Bahnhofsunterführung/ Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend (13.01.26) zündete ein unbekannter Tatverdächtiger beim Verlassen der Südunterführung am Bahnhof Offenburg einen pyrotechnischen Gegenstand (Böller), warf diesen in eine Menge von 30-40 Reisenden und flüchtet anschließend. Der lautstarke Knall und die entstandene Verrauchung konnte von einer am Bahnhof befindlichen Streife der Bundespolizei wahrgenommen werden, nach kurzer Aufnahme einer Täterbeschreibung fahndete die Streife nach dem Unbekannten, konnte diesen aber nicht mehr feststellen. Der Tatverdächtige soll zuvor mit einer SWE aus Richtung Hausach am Bahnhof angekommen sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, sowie Geschädigte, die Hinweise auf eine mögliche Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

