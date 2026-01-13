Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Softair-Pistole bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden
Kehl (ots)
Am Montagabend (12.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen 27-Jährigen als Fahrer eines Fahrzeugs aus Frankreich. Der Mann wies sich mit einer französischen Identitätskarte aus, bei der Kontrolle seines Fahrzeugs wurde griffbereit unter seinem Fahrersitz eine Softair-Pistole aufgefunden. Die Pistole wurde sichergestellt und der Mann erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
