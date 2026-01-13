Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden: 75 Tage Haft abgewendet
Rheinmünster (ots)
Am Montagabend (12.01.26) wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus London am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 75-tägigen Haftstrafe.
