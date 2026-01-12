Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Regionalbahn kollidiert mit Baum

Oppenau/Ibach (ots)

Am 10. Januar 2026 kollidierte gegen 18 Uhr eine Regionalbahn der SWEG mit einem Baum, der sich auf den Gleisen der Renchtalbahn in der Nähe des Haltepunkts Hinter-Ibach befand. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Lokführer den Zusammenprall nicht verhindern. Bei dem Aufprall wurden keine Reisenden verletzt. Da eine Weiterfahrt zunächst nicht möglich war, wurden die Reisenden evakuiert und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Feuerwehr entfernte den umgestürzten Baum. Die Regionalbahn wurde von einem Techniker überprüft und zur Behebung der Schäden in eine Betriebswerkstatt gebracht. Nach zwei Stunden wurde die Streckensperrung wieder aufgehoben. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es wohlmöglich zu einem Schneebruch.

