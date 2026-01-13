Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuch der Einreise unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein mit nicht versichertem Fahrzeug

Kehl (ots)

Am Montagabend (12.01.26) passierte ein Fahrzeug mit französischer Zulassung die Kontrollstelle der Bundespolizei in Kehl an der Europabrücke. Die eingesetzten Beamten erkannten den Mann als Beschuldigtet einer Urkundenfälschung vom Vortag, welcher eine 5-jährige Wiedereinreisesperre erhalten hatte und nach Frankreich zurückgewiesen worden war. Die Beamten führten den Mann und sein Fahrzeug einer Kontrolle zu. Dabei wies sich der 31-jährige algerische Staatsangehörige, wie am Tag zuvor, mit einem Foto einer totalgefälschten Identitätskarte aus. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen und das von ihm geführte Fahrzeug war nicht versichert. Ein freiwilliger Drogentest ergab, dass er auch noch unter dem Einfluss von Kokain gefahren war. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, er erhält erneut eine Wiedereinreisesperre und Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen einer Wiedereinreisesperre, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Fahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel und Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

