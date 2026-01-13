PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuch der Einreise unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein mit nicht versichertem Fahrzeug

Kehl (ots)

Am Montagabend (12.01.26) passierte ein Fahrzeug mit französischer Zulassung die Kontrollstelle der Bundespolizei in Kehl an der Europabrücke. Die eingesetzten Beamten erkannten den Mann als Beschuldigtet einer Urkundenfälschung vom Vortag, welcher eine 5-jährige Wiedereinreisesperre erhalten hatte und nach Frankreich zurückgewiesen worden war. Die Beamten führten den Mann und sein Fahrzeug einer Kontrolle zu. Dabei wies sich der 31-jährige algerische Staatsangehörige, wie am Tag zuvor, mit einem Foto einer totalgefälschten Identitätskarte aus. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen und das von ihm geführte Fahrzeug war nicht versichert. Ein freiwilliger Drogentest ergab, dass er auch noch unter dem Einfluss von Kokain gefahren war. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, er erhält erneut eine Wiedereinreisesperre und Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen einer Wiedereinreisesperre, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Fahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel und Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:07

    BPOLI-OG: Softair-Pistole bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden

    Kehl (ots) - Am Montagabend (12.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen 27-Jährigen als Fahrer eines Fahrzeugs aus Frankreich. Der Mann wies sich mit einer französischen Identitätskarte aus, bei der Kontrolle seines Fahrzeugs wurde griffbereit unter seinem Fahrersitz eine Softair-Pistole aufgefunden. Die Pistole wurde sichergestellt und der Mann erhielt eine Anzeige ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:18

    BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden: 75 Tage Haft abgewendet

    Rheinmünster (ots) - Am Montagabend (12.01.26) wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus London am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 75-tägigen Haftstrafe. Rückfragen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:49

    BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Kehl (ots) - Am 12. Januar 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen. Gegen den 36-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung vor. Durch die Zahlung der Geldstrafe entging er einer zehntägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren