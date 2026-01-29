Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Adalbert-Falk-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 28. Januar, in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr einen geparkten VW an der Adalbert-Falk-Straße. Der Pkw wies Kratzspuren, Lackanhaftungen und ein beschädigtes Rücklicht am rechten Fahrzeugheck auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

