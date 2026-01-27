Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

Hamm-Herringen (ots)

Ein Haarstudio auf der Fritz-Husemann-Straße war zwischen Samstag, 24. Januar, 15 Uhr, und Montag, 26. Januar, 11 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Durch das Aufhebeln einer Zugangstür verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Studio, durchwühlten im Inneren sämtliche Schränke sowie Schubladen und flüchteten anschließend mit Bargeld, Friseurzubehörartikeln und sämtlichen Maschinen (Haarschneidemaschine, Lockenstäbe, Glätteisen) als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

