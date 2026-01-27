POL-HAM: 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt
Hamm-Pelkum (ots)
Ein 38-jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Alleinunfall auf der Bönener Straße schwere Verletzungen zu.
Er befuhr am Montag, 26. Januar, gegen 19.30 Uhr die Bönener Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Einmündung Auf dem Höhkamp verlor er bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell