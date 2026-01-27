Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Alleinunfall auf der Bönener Straße schwere Verletzungen zu.

Er befuhr am Montag, 26. Januar, gegen 19.30 Uhr die Bönener Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Einmündung Auf dem Höhkamp verlor er bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. (bf)

