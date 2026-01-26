Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Garagen durch Graffiti besprüht

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 23. Januar, 18 Uhr und Samstag, 24. Januar, 15.30 Uhr insgesamt fünf nebeneinander befindliche Garagen in der Feuerdornstraße durch Graffiti beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Sprayer nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell