PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Garagen durch Graffiti besprüht

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 23. Januar, 18 Uhr und Samstag, 24. Januar, 15.30 Uhr insgesamt fünf nebeneinander befindliche Garagen in der Feuerdornstraße durch Graffiti beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Sprayer nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 07:04

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 19. bis zum 25. Januar 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 19. bis zum 25. Januar 2026 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-HAM: Nach Zeugenhinweis: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer nach Unfallflucht

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 24. Januar, auf einem Parkplatz an der Hammer Straße flüchtete ein Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete um 11.20 Uhr, wie der 67-jährige Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens Toyota beim Ausparken einen geparkten Personenkraftwagen Ford beschädigte und sprach diesen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:12

    POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

    Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 23. Januar, an der Einmündung Zum Torksfeld / Diesterwegstraße, wurde eine Person leicht verletzt. Ein 49-jähriger Fahrer eines Lieferwagens Opel befuhr gegen 16.45 Uhr die Straße Zum Torksfeld in südöstliche Richtung. Vor ihm fuhr der 47-jährige Fahrer eines Personenkraftwagens Opel, welcher nach links in die Diesterwegstraße abbiegen wollte und hierzu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren