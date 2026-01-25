Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Zeugenhinweis: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer nach Unfallflucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 24. Januar, auf einem Parkplatz an der Hammer Straße flüchtete ein Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Ein Zeuge beobachtete um 11.20 Uhr, wie der 67-jährige Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens Toyota beim Ausparken einen geparkten Personenkraftwagen Ford beschädigte und sprach diesen daraufhin an. Nachdem der 67-jährige einen entstandenen Schaden verneinte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge fotografierte jedoch sein Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Nach der Unfallaufnahme vor Ort suchten die Polizeibeamten die Wohnanschrift des Fahrzeughalters auf. Hier konnte neben dem beschädigten Toyota auch der alkoholisierte Fahrzeugführer angetroffen werden.

Dieser wurde daraufhin der Polizeiwache zur Blutprobenentnahme zugeführt. Die Polizeibeamten stellten zudem seinen Führerschein sicher.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 4.000 Euro geschätzt. (sa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell