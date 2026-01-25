Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäuser im Dohlenweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen dem 23.01.2026, 17 Uhr, und dem 24.01.2026, 18.10 Uhr, wurde in zwei Wohnungen von unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern im Dohlenweg eingebrochen.

In die erste Wohnung gelangten der oder die unbekannten Täter über ein rückwärtiges, vermutlich auf Kipp stehendes, Fenster.

Um in die weitere Wohnung zu gelangen, kletterten der oder die unbekannten Täter zunächst auf einen Balkon. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt.

In beiden Fällen wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Einbrüchen sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (sa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell