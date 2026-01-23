Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Von-Thünen-Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Garten- und Landschaftsunternehmen war in der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Januar, 18 Uhr und Donnerstag, 22. Januar, 6.45 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten eine Tür auf, um in die Büroräume zu gelangen. Vor Ort durchwühlten die Täter diverse Schränke und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell