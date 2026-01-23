Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle

Hamm-Heessen (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Freitagmorgen, 23. Januar, in eine Tankstelle an der Ahlener Straße ein. Sie gelangten gegen 1.25 Uhr durch das Einschlagen einer Glasscheibe in den Verkaufsraum.

Die beiden Tatverdächtigen trugen zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Jacke. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell