PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle

Hamm-Heessen (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Freitagmorgen, 23. Januar, in eine Tankstelle an der Ahlener Straße ein. Sie gelangten gegen 1.25 Uhr durch das Einschlagen einer Glasscheibe in den Verkaufsraum.

Die beiden Tatverdächtigen trugen zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Jacke. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:02

    POL-HAM: Ladendieb festgenommen

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 48-jähriger Mann klaute am Mittwoch, 21. Januar, gegen 13 Uhr diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Das Diebesgut hatte einen niedrigen dreistelligen Wert. Da der Dieb ohne festen Wohnsitz ist, wurde er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Er kam ins Polizeigewahrsam.(bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:46

    POL-HAM: Nach Auffahrunfall: Radlader umgekippt, ein Leichtverletzter

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 37-jähriger Radladerfahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 21. Januar, auf der Ahlener Straße leicht. Gegen 8.15 Uhr befuhr der Hammer die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm unmittelbar hinter ihm. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:44

    POL-HAM: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 18-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 22. Januar, gegen 0.15 Uhr die Hafenstraße in westliche Richtung. Sie kam von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Sattelzug. Die Fahrerin sowie der 19-jährige Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren