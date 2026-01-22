Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 18-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 22. Januar, gegen 0.15 Uhr die Hafenstraße in westliche Richtung. Sie kam von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Sattelzug.

Die Fahrerin sowie der 19-jährige Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell