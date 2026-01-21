Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle - Täter festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 24-jähriger Hammer brach am Dienstag, 20. Januar, gegen 14.45 Uhr in eine Lagerhalle an der Hüserstraße ein. Dort stahl er Alkohol im geringen dreistelligen Wert. Der Mieter der Lagerhalle bemerkte den Diebstahl und hielt den Täter fest. Als die Polizei eintraf, nahmen die Beamten den jungen Mann vorläufig fest.

Bereits am vergangenen Wochenende war in die Lagerhalle eingebrochen worden. Die Kriminalpolizei überprüft nun, ob die Delikte miteinander in Zusammenhang stehen. (bf)

