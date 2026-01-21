Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entriss am Samstag, 17. Januar, gegen 12.15 Uhr auf der Rautenstrauchstraße einer 17-jährigen Fußgängerin die Handtasche.

Die Frau ging in östliche Richtung die Rautenstrauchstraße entlang. Als der Mann sie auf Höhe eines Döner-Imbisses von hinten antippte und ansprach, drehte sie sich um. Daraufhin entriss der Unbekannte ihr die weiße Handtasche und flüchtete in Richtung Rudolf-Salchow-Weg.

Der Täter war zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von korpulenter Statur, hatte einen grauen Ziegenbart und keine Augenbrauen. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug einen verdreckten schwarzen Pullover, eine graue Jogginghose mit Löchern und Badelatschen.

Unmittelbar nach der Tat wurde die 17-Jährige von einer Frau angesprochen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet hat.

Sie war etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, schulterlange braune Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die potenzielle Zeugin trug eine schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und hatte einen Chihuahua dabei. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02391 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell