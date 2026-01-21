PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: André Glaser ist der neue Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm hat einen neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Polizeioberrat André Glaser tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Jörg Heun an, der nach viereinhalb Jahren als Direktionsleiter nun als Dozent an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung tätig ist.

Der dreifache Familienvater konnte bereits einige Erfahrungen in anderen Behörden sammeln. Nach Abschluss seines dualen Studiums versah er zunächst als Streifenbeamter seinen Dienst in der Dortmunder Nordstadt.

Nach einem zweijährigen Vorbereitungsdienst mit verschiedenen Stationen in Nordrhein-Westfalen absolviert er von 2018 bis 2020 ein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Danach übernahm er verschiedene Führungsaufgaben beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten in Selm, bei der Landesleitstelle und als Teildezernatsleiter für Einsatzangelegenheiten beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg sowie kurz vor dem Wechsel nach Hamm noch als Leiter der Führungsstelle Gefahrenabwehr/Einsatz beim Polizeipräsidium Münster.

Nun wird der gebürtige Ruhrgebietler Chef von rund 200 Polizeibeschäftigten, die zur Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz gehören. Dazu zählen unter anderem der Wach- und Wechseldienst, der Bezirksdienst, die Leitstelle, der Einsatztrupp und der Gewahrsamsdienst.

André Glaser: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, mit meiner Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Hamm zu leisten. Ein spürbares Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger erfordert eine sichtbare Polizeipräsenz ebenso wie ein werteorientiertes und konsequentes Handeln unserer Einsatzkräfte. Dafür werde ich mich gemeinsam mit den zuständigen Wachleitern engagieren. Von zentraler Bedeutung ist zudem die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Hamm sowie weiteren Partnern innerhalb der Sicherheitskooperation 'Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm'."

Polizeipräsident Thomas Kubera hieß den 39-Jährigen zusammen mit dem stellvertretenden Behördenleiter Jan Kieseheuer am Montag, 12. Januar, herzlich willkommen und wünschte ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben.

