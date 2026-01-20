Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Wielandstraße war zwischen Freitag, 16. Januar, 16 Uhr und Montag, 19. Januar, 6.40 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie hebelten eine Eingangstür auf und durchsuchten vor Ort diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

