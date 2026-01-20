PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Wielandstraße war zwischen Freitag, 16. Januar, 16 Uhr und Montag, 19. Januar, 6.40 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie hebelten eine Eingangstür auf und durchsuchten vor Ort diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 07:48

    POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg

    Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 19. Januar, im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg, kam eine 49-jährige Radfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus. Ein 65-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer beabsichtigte gegen 12.30 Uhr von der kleinen Alleestraße auf die Östingstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte der Hammer mit ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:47

    POL-HAM: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

    Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße zog sich ein E-Scooter-Fahrer am Montag, dem 19. Januar, leichte Verletzungen zu. Gegen 14 Uhr befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Kita beabsichtigte sie, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr der bisher unbekannte E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Beim ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:39

    POL-HAM: Peugeot kollidiert mit Fußgängerin

    Hamm-Herringen (ots) - Eine 43-jährige Fußgängerin kam am Montag, 19. Januar nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/Engernweg mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus. Die Fußgängerin aus Hamm überquerte gegen kurz vor 10 Uhr bei grün die Fußgängerampel der Kreuzung, als sie auf der Fahrbahn von dem Peugeot einer 18-jährigen Hammerin erfasst wurde. Diese beabsichtigte vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren