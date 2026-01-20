Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 19. Januar, im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg, kam eine 49-jährige Radfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus.

Ein 65-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer beabsichtigte gegen 12.30 Uhr von der kleinen Alleestraße auf die Östingstraße abzubiegen.

Hierbei kollidierte der Hammer mit der Radfahrerin, die gerade die Kreuzung überquerte.

Die Frau aus Hamm kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)

