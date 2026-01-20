Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße zog sich ein E-Scooter-Fahrer am Montag, dem 19. Januar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Kita beabsichtigte sie, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr der bisher unbekannte E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu.

Als die Unfallverursacherin die Polizei alarmierte, flüchtete er in südliche Richtung. Der E-Scooter-Fahrer war zwischen 15 und 17 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine weiße Jacke, hellblaue Jeans und weiße Nike-Sneaker.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro.

Die Polizei bittet den Jugendlichen sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell