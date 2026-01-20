PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße zog sich ein E-Scooter-Fahrer am Montag, dem 19. Januar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 14 Uhr befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Kita beabsichtigte sie, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr der bisher unbekannte E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu.

Als die Unfallverursacherin die Polizei alarmierte, flüchtete er in südliche Richtung. Der E-Scooter-Fahrer war zwischen 15 und 17 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug eine weiße Jacke, hellblaue Jeans und weiße Nike-Sneaker.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro.

Die Polizei bittet den Jugendlichen sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 07:39

    POL-HAM: Peugeot kollidiert mit Fußgängerin

    Hamm-Herringen (ots) - Eine 43-jährige Fußgängerin kam am Montag, 19. Januar nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/Engernweg mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus. Die Fußgängerin aus Hamm überquerte gegen kurz vor 10 Uhr bei grün die Fußgängerampel der Kreuzung, als sie auf der Fahrbahn von dem Peugeot einer 18-jährigen Hammerin erfasst wurde. Diese beabsichtigte vom ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:02

    POL-HAM: Drogen und Waffen noch Polizeikontrolle sichergestellt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 17. Januar, kontrollierten zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm eine dreiköpfige Personengruppe auf der Radbodstraße - und fanden einige verbotene Gegenstände und Substanzen. Gegen 2.30 Uhr erhielten die Zivilkräfte den Hinweis, dass eine Person aus dieser Gruppe eine Schusswaffe bei sich tragen würde. Als die Beamten die drei Personen ausfindig gemacht hatten, ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:57

    POL-HAM: Leichtverletzter Mofafahrer nach Alleinunfall

    Hamm-Heessen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 17-jähriger Mofafahrer nach einem Alleinunfall am Sonntag, 18. Januar, nach einem Alleinunfall auf dem Nordenstiftsweg in ein Hammer Krankenhaus. Der Mofafahrer aus Hamm befuhr gegen 20.10 Uhr den Nordenstiftsweg in westliche Richtung. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren