Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogen und Waffen noch Polizeikontrolle sichergestellt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 17. Januar, kontrollierten zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm eine dreiköpfige Personengruppe auf der Radbodstraße - und fanden einige verbotene Gegenstände und Substanzen.

Gegen 2.30 Uhr erhielten die Zivilkräfte den Hinweis, dass eine Person aus dieser Gruppe eine Schusswaffe bei sich tragen würde.

Als die Beamten die drei Personen ausfindig gemacht hatten, beobachteten sie, wie ein 20-jähriger Mann aus der Gruppe mit einer Schusswaffe in die Luft schoss. Daraufhin sprachen die zivilen Einsatzkräfte die Personen unter Vorhalt der dienstlichen Schusswaffe zu Boden und kontrollierten diese.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 20-jährigen Hammer eine Schreckschusspistole. Des Weiteren führte er einen E-Scooter mit beschädigtem Kennzeichen mit sich. Auf die Frage, wem der E-Scooter gehört, widersprach sich der Mann aus Hamm mehrfach.

Bei einem weiteren 20-jährigen Mann aus Hamm fanden die Polizisten neben einem Bajonett auch Amphetamin.

Die Einsatzkräfte stellten die Schreckschusspistole, den E-Scooter, das Bajonett und das Amphetamin sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

