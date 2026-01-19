PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Hagebuttenstraße war in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 14 Uhr und Freitag, 16. Januar, 11.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln der Kellertür in das Haus ein.

Nachdem sie diverse Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:17

    POL-HAM: Einbruch in Getränkemarkt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein Getränkemarkt in der Straße "Im Landwehrwinkel" war am Freitag, 16. Januar, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Die beiden Tatverdächtigen beschädigten gegen 2.10 Uhr die Eingangstür und verschafften sich so Zugang zum Geschäft. Dort entwendeten sie Zigarettenschachteln in einem niedrigen vierstelligen Betrag. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:17

    POL-HAM: Mehrere Unfallfluchten: 45-Jähriger mit mehr als 3 Promille unterwegs

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er gleich drei Mal in der Alsenstraße und dem Schlesierweg verunfallte und anschließend flüchtete, konnten Einsatzkräfte den Fahrer eines Chevrolets am Samstag, 17. Januar, gegen 18.30 Uhr stellen. Ein Zeuge meldete sich beim Notruf der Polizei: Er beobachtete wie der Chevrolet-Fahrer in der Alsenstraße gegen eine Mauer fuhr und sich ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:09

    POL-HAM: Freundlichkeit nur vorgetäuscht: Seniorin in Wohnung bestohlen

    Hamm-Heessen (ots) - Zwei bislang unbekannte Frauen bestahlen am Samstag, 17. Januar, gegen 15.15 Uhr eine 89-jährige Frau in ihrer Wohnung am Westhofskamp. In den vergangenen Wochen hatten die beiden Frauen bei Spaziergängen Kontakt zu der Seniorin aufgenommen. Aufgrund der vielen netten Gespräche fragten sie, ob sie die Seniorin nicht einmal in ihrer Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren