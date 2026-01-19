Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Hagebuttenstraße war in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 14 Uhr und Freitag, 16. Januar, 11.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln der Kellertür in das Haus ein.

Nachdem sie diverse Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell