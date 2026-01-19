POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Uentrop (ots)
Ein Einfamilienhaus in der Hagebuttenstraße war in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 14 Uhr und Freitag, 16. Januar, 11.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.
Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln der Kellertür in das Haus ein.
Nachdem sie diverse Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)
