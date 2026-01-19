Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Freundlichkeit nur vorgetäuscht: Seniorin in Wohnung bestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen bestahlen am Samstag, 17. Januar, gegen 15.15 Uhr eine 89-jährige Frau in ihrer Wohnung am Westhofskamp.

In den vergangenen Wochen hatten die beiden Frauen bei Spaziergängen Kontakt zu der Seniorin aufgenommen. Aufgrund der vielen netten Gespräche fragten sie, ob sie die Seniorin nicht einmal in ihrer Wohnung besuchen dürften. Die Seniorin stimmte zu. Während des Besuchs bat eine der Frauen unter einem Vorwand darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Dabei entwendete sie Goldschmuck und einen Notrufknopf. Danach beendeten die Frauen den Besuch mit der Aussage, sie wollten nun ihre eigene Großmutter besuchen.

Die beiden Frauen hatten lange, dunkle Haare und trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Eine der beiden Frauen war zirka 1,55 Meter groß, die andere zirka 1,65 Meter.

Hinweise zu den unbekannten Frauen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell