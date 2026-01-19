Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Unfallfluchten: 45-Jähriger mit mehr als 3 Promille unterwegs

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er gleich drei Mal in der Alsenstraße und dem Schlesierweg verunfallte und anschließend flüchtete, konnten Einsatzkräfte den Fahrer eines Chevrolets am Samstag, 17. Januar, gegen 18.30 Uhr stellen.

Ein Zeuge meldete sich beim Notruf der Polizei: Er beobachtete wie der Chevrolet-Fahrer in der Alsenstraße gegen eine Mauer fuhr und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit in Richtung Spreewaldweg entfernte. Dort stieg der 45-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Hamm aus und konnte von den bereits hinzueilenden Beamten angetroffen werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille.

Der Chevrolet-Fahrer musste im Anschluss die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit einem grauen Mercedes auf der Alsenstraße und im weiteren Verlauf mit einem schwarzen Mercedes auf dem Schlesierweg kollidierte und die Fahrzeuge beschädigte. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell