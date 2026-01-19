Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Getränkemarkt

Hamm-Heessen (ots)

Ein Getränkemarkt in der Straße "Im Landwehrwinkel" war am Freitag, 16. Januar, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Die beiden Tatverdächtigen beschädigten gegen 2.10 Uhr die Eingangstür und verschafften sich so Zugang zum Geschäft. Dort entwendeten sie Zigarettenschachteln in einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trugen sie eine graue/helle Hose sowie eine Steppjacke mit Kapuze bzw. einen grauen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell