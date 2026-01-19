PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Mofafahrer nach Alleinunfall

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 17-jähriger Mofafahrer nach einem Alleinunfall am Sonntag, 18. Januar, nach einem Alleinunfall auf dem Nordenstiftsweg in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mofafahrer aus Hamm befuhr gegen 20.10 Uhr den Nordenstiftsweg in westliche Richtung.

Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:50

    POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Freitag, 16. Januar, gegen 10.45 Uhr, bei einem Alleinunfall auf dem Hellweg schwere Verletzungen zu. Er befuhr den Hellweg in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach links in die Straße "Auf der Becke" abzubiegen. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Hamm zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:48

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Hagebuttenstraße war in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 14 Uhr und Freitag, 16. Januar, 11.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln der Kellertür in das Haus ein. Nachdem sie diverse Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:17

    POL-HAM: Einbruch in Getränkemarkt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein Getränkemarkt in der Straße "Im Landwehrwinkel" war am Freitag, 16. Januar, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Die beiden Tatverdächtigen beschädigten gegen 2.10 Uhr die Eingangstür und verschafften sich so Zugang zum Geschäft. Dort entwendeten sie Zigarettenschachteln in einem niedrigen vierstelligen Betrag. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren