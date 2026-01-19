Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Mofafahrer nach Alleinunfall

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 17-jähriger Mofafahrer nach einem Alleinunfall am Sonntag, 18. Januar, nach einem Alleinunfall auf dem Nordenstiftsweg in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mofafahrer aus Hamm befuhr gegen 20.10 Uhr den Nordenstiftsweg in westliche Richtung.

Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell