Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Freitag, 16. Januar, gegen 10.45 Uhr, bei einem Alleinunfall auf dem Hellweg schwere Verletzungen zu.

Er befuhr den Hellweg in nördliche Richtung und beabsichtigte, nach links in die Straße "Auf der Becke" abzubiegen. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Hamm zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

