Mittelhessen: Stadt + Kreis Gießen: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw + Einbruch in Schule + In Büro eingestiegen + Pkw rutscht in Graben - Verursacher gesucht

Gießen: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte an diversen Fahrzeugen im Stadtgebiet verursacht. Im Zeitraum zwischen 3.1 bis gestern, mit zeitlichem Schwerpunkt der meisten Taten im Zeitraum des vergangenen Wochenendes, sind der Polizei 23 beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet gemeldet worden. In allen Fällen wurden Reifen der Autos zerstochen. Betroffen waren dabei Pkw, die in den Straßen Kropbacher Weg, Schützenstraße, Pater-Delph-Straße, Karl-Sack-Straße, Schützenstraße, Gartenstraße, Hardtallee, Rodtbergstraße, Leimenkauter Weg und Uferweg abgestellt waren. Es sind unterschiedliche Fahrzeugmarken betroffen, in manchen Fällen wurde lediglich ein Reifen, in anderen alle vier beschädigt. Ein mögliches Motiv ist den Ermittlern derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder den Verursachern machen? Wer kann Hinweise zu einem möglichen Motiv der Sachbeschädigungen geben? Sind weitere Fahrzeuge betroffen?

Hinweise nehmen die Polizeistationen Gießen Süd (0641/7006-3555) oder Gießen Nord (0641/7006-3755) entgegen.

Gießen: Einbruch in Schule

Ein Unbekannter stieg über das Wochenende in die Weiße Schule im Lichtenauer Weg ein. Zwischen Freitag (9.1.), 13 Uhr und Samstagmorgen, 10.30 Uhr, brach der Kriminelle ein Fenster des Gebäudes auf. Im Inneren riss er einen Briefkasten von der Wand und warf ihn auf den Schulhof. Ohne etwas zu klauen entfernte sich der Einbrecher unbemerkt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hundert Euro. Ob ein Zusammenhang mit den vergangenen Einbrüchen in Gießener Schulen besteht, wird derzeit geprüft.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Büro eingestiegen

In Büroräume einer Kirchengemeinde am Lutherberg brachen zwei Unbekannte am Samstagabend (10.1.) ein. Gegen 22.50 Uhr zerstörten die Einbrecher eine Fensterscheibe des Hauses und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten mehrere Schränke nach Beute. Ob sie etwas mitnahmen, wird noch ermittelt. Es handelte sich um zwei Personen, eine trug eine Regenjacke mit Kapuze, einen grauen Pullover, eine helle Wintermütze und dunkle Schuhe. Die zweite Person hatte eine blaue Winterjacke an und kurze, dunkle Haare. Die beiden flohen im Anschluss an ihre Tat in unbekannte Richtung.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der flüchtigen Einbrecher geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim/L3132: Pkw rutscht in Graben - Verursacher gesucht

Am Samstagmorgen (10.1.) meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Pkw im Graben zwischen Gießen und Watzenborn-Steinberg. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des verunfallten Pkw unverletzt blieb. Nach seinen Angaben fuhr er mit seinem VW auf der Landesstraße 3132 in Richtung Gießen. Kurz vor den Bahnschienen sei ihm gegen 9.35 Uhr ein dunkles Fahrzeug entgegengekommen. Dieses sei auf seine Fahrspur geraten. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Golffahrer dem entgegenkommenden Auto aus und rutsche in den Graben. Das entgegenkommende Fahrzeug sei einfach in Richtung Pohlheim weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß mit dem neueren, dunklen Pkw sei es nicht gekommen. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise zum flüchtigen dunklen Pkw. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

