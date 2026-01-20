PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Peugeot kollidiert mit Fußgängerin

Hamm-Herringen (ots)

Eine 43-jährige Fußgängerin kam am Montag, 19. Januar nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/Engernweg mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus.

Die Fußgängerin aus Hamm überquerte gegen kurz vor 10 Uhr bei grün die Fußgängerampel der Kreuzung, als sie auf der Fahrbahn von dem Peugeot einer 18-jährigen Hammerin erfasst wurde.

Diese beabsichtigte vom Engernweg links auf die Dortmunder Straße abzubiegen.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Fußgängerin und verletzte sich.

Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Fußgängerin wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt - der Verkehr wurde abgeleitet. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

