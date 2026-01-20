PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von Samstag, 17. Januar, 16 Uhr, und Montag, 19. Januar, 7.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Hüserstraße, indem sie das Garagentor aufhebelten.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Lagerhalle und flüchteten mit Kupfer als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:51

    POL-HAM: Unbekannter flüchtete nach Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nachdem ihn ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 19. Januar, gegen kurz vor 7 Uhr auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße schnitt, stürzte ein 47-jähriger Radfahrer aus Hamm und verletzte sich leicht. Der Radfahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung Eichstedtstraße, als ihm der Unbekannte linksabbiegend von der Eichstedtstraße ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:54

    POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

    Hamm-Pelkum (ots) - Eine Kindertagesstätte in der Wielandstraße war zwischen Freitag, 16. Januar, 16 Uhr und Montag, 19. Januar, 6.40 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie hebelten eine Eingangstür auf und durchsuchten vor Ort diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:48

    POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg

    Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 19. Januar, im Kreuzungsbereich Alleestraße/Schwarzer Weg, kam eine 49-jährige Radfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus. Ein 65-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer beabsichtigte gegen 12.30 Uhr von der kleinen Alleestraße auf die Östingstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte der Hammer mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren