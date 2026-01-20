Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von Samstag, 17. Januar, 16 Uhr, und Montag, 19. Januar, 7.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Hüserstraße, indem sie das Garagentor aufhebelten.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Lagerhalle und flüchteten mit Kupfer als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

