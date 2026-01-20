PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter flüchtete nach Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nachdem ihn ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 19. Januar, gegen kurz vor 7 Uhr auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße schnitt, stürzte ein 47-jähriger Radfahrer aus Hamm und verletzte sich leicht.

Der Radfahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung Eichstedtstraße, als ihm der Unbekannte linksabbiegend von der Eichstedtstraße entgegenkam. Hierbei schnitt der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Auto die Kurve so, dass der Hammer ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

In Folge dessen stürzte er und kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

