Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 25-Jähriger mit offenem Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Dienstag, 20. Januar, einen Ladendieb an der Werler Straße fest - er hatte einen offenen Haftbefehl.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Discounters, wie ein 25-Jähriger sich eine zum Verkauf stehende Winterjacke anzog und das Geschäft anschließend ohne Bezahlung der Ware verließ.

Sie konnte den Mann außerhalb des Kassenbereichs aufgreifen und den hinzugerufenen Einsatzkräften übergeben.

Bei der anschließenden Überprüfung seines Ausweisdokuments stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest. Weitere Ermittlungen brachten nicht nur die tatsächlichen Personalien des 25-Jährigen zutage, sondern auch einen gegen ihn ausgestellten Haftbefehl.

Die Einsatzkräfte stellten das gefälschte Ausweisdokument sicher. Der 25-Jährige wurde aufgrund des vorliegenden Haftbefehls vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell