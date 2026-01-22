PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Verkehrsunfall auf Parkplatz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 21. Januar, zwischen 7 und 16 Uhr einen geparkten Volvo auf dem Parkplatz eines Großhandels am Hellweg. Der Pkw wies Beschädigungen am Kofferraumdeckel und am rechten Rücklicht auf. Die Höhe des Schadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschaffenheit des Schadens, wurde dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Lastkraftwagen verursacht.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

