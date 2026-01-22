PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Ein 48-jähriger Mann klaute am Mittwoch, 21. Januar, gegen 13 Uhr diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Das Diebesgut hatte einen niedrigen dreistelligen Wert.

Da der Dieb ohne festen Wohnsitz ist, wurde er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Er kam ins Polizeigewahrsam.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

