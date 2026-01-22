Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Ein 48-jähriger Mann klaute am Mittwoch, 21. Januar, gegen 13 Uhr diverse Artikel aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Das Diebesgut hatte einen niedrigen dreistelligen Wert.

Da der Dieb ohne festen Wohnsitz ist, wurde er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Er kam ins Polizeigewahrsam.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell